ЦБ РФ предложил ввести субсидирование ставки при проектном финансировании застройщиков

Банк России предложил ввести субсидирование процентной ставки при проектном финансировании застройщиков жилья. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

«Если застройщик относится к малому и среднему бизнесу, то мы предлагаем предоставить возможность включения банка, который будет его кредитовать, в соответствующий список. И банк будет получать субсидированную процентную ставку для кредита застройщика. Застройщик в свою очередь будет получать кредит по более низкой ставке, что снизит его расходы», — пояснила Полякова.



Она отметила, что сейчас право осуществлять проектное финансирование застройщиков и работать по эскроу-счетам имеют 99 банков, передает ТАСС.



Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в первое время после перехода на эскроу-счета произойдет повышение цен на недвижимость.

