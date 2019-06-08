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ЦБ РФ предложил ввести субсидирование ставки при проектном финансировании застройщиков

00:32, 08.06.2019
ЦБ РФ предложил ввести субсидирование ставки при проектном финансировании застройщиков
Фото: cbr.ru

Банк России предложил ввести субсидирование процентной ставки при проектном финансировании застройщиков жилья. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.

«Если застройщик относится к малому и среднему бизнесу, то мы предлагаем предоставить возможность включения банка, который будет его кредитовать, в соответствующий список. И банк будет получать субсидированную процентную ставку для кредита застройщика. Застройщик в свою очередь будет получать кредит по более низкой ставке, что снизит его расходы», — пояснила Полякова.

Она отметила, что сейчас право осуществлять проектное финансирование застройщиков и работать по эскроу-счетам имеют 99 банков, передает ТАСС.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в первое время после перехода на эскроу-счета произойдет повышение цен на недвижимость.

Недвижимость
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