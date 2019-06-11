СМИ: сенатор от Татарстана Ильдус Ахметзянов может покинуть пост

Совет Федераций после региональных выборов, которые пройдут 8 сентября, могут покинуть девять сенаторов.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, появятся основания для смены в верхней палате всего 31 сенатора, однако некоторые будут переназначаться на новые сроки, а по другим вопрос еще не решен.

Так, кресла сенатора могут покинуть Ильдус Ахметзянов (Татарстан), Наталия Дементьева (Марий Эл), Виктор Озеров (Хабаровский край), Оксана Бурико (Тыва), Екатерина Лахова (Брянская область). Все перечисленные сенаторы не подали документы на праймериз «Единой России».

Кроме того, могут уйти Зинаида Драгункина (Москва), Ольга Тимофеева (Севастополь), Елена Перминова (Курганская область) и Ирина Гехт (Челябинская область).