«Транснефть» назвала сроки очистки трубопроводов от загрязненной нефти

Трубопроводы полностью очистят от загрязненной нефти, которая попала в нефтепровод «Дружба», в срок от 6 до 8 месяцев. Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев.



Он также не исключил, что очистка может пройти быстрее.

Также, по его словам, компания предложила получателям российской нефти приемлемую для них схему компенсаций за поставки некачественного сырья. При этом «Транснефть» намерена отдельно обсудить вопрос суммы с Белоруссией, пишет RNS.

Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. Отмечалось, что в ответ на претензии Белоруссии по поводу компенсации Москва может потребовать от Минска $1,5—2 млрд по делу о недоплаченных за нефтепродукты пошлинах.