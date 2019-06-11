Новый фонтан в Уфе на площади имени Ленина откроют 12 июня

В Уфе запуск нового фонтана на площади имени В.И. Ленина произойдет в День города — 12 июня.

Гидродинамический фонтан представляет собой часы в виде круглой чаши. Струи фонтана будут различаться по высоте, самая интенсивная из них отобразит текущий час. Вокруг фонтана установлены 60 светоточек, отражающие секунды циферблата.

На данный момент завершены все технические работы над объектом, в том числе монтаж конструкции. Также отлажена система водо- и электроснабжения, демонтированы ограждения.

Чтобы защитить фонтан от вандалов, на площади установлена система видеонаблюдения, уточнили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах.