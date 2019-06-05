Бари Алибасов получил ожог желудка максимальной степени

Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, врачи диагностировали у него четвертую степень ожога желудка. Об этом сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин.



«Состояние тяжелое, 4-я степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка. Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно», — цитирует представителя продюсера «РИА Новости».



По словам Горожанкина, при таком диагнозе можно строить разные прогнозы, однако все надеются на выздоровление.



Ранее сын Алибасова рассказал, что продюсер попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.

