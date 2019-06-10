В ГИБДД сообщили, кто мог стать виновником смертельного ДТП с фурой под Пензой

Виновником ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали пять человек, мог стать погибший водитель микроавтобуса, сообщает «РИА Новости».

8 июня на 507-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего начальника управления специальной связи по Пермскому краю признали виновным в смертельной аварии. 19 марта 2018 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь мужчина за рулем служебного автомобиля превысил скорость. Машину занесло, в результате она столкнулась с другим автомобилем, который двигался по встречной полосе.



На месте ДТП погибла водитель встречной машины — 31-летняя беременная женщина. Тяжкий вред здоровью получили пассажиры, которые ехали вместе с ней, — 30-летний мужчина и двухлетний ребенок. Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы.

