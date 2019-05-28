Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы за смертельное ДТП

Бывшего начальника управления специальной связи по Пермскому краю признали виновным в смертельной аварии, сообщает СК РФ.

19 марта 2018 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь мужчина за рулем служебного автомобиля превысил скорость. Машину занесло, в результате она столкнулась с другим автомобилем, который двигался по встречной полосе. На месте ДТП погибла водитель встречной машины — 31-летняя беременная женщина. Тяжкий вред здоровью получили пассажиры, которые ехали вместе с ней, — 30-летний мужчина и двухлетний ребенок. Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее в результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Пермском крае один человек погиб, двое пострадали.

