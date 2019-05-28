Новости происшествий

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы за смертельное ДТП

11:29, 28.05.2019
Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы за смертельное ДТП
Фото: pixabay.com

Бывшего начальника управления специальной связи по Пермскому краю признали виновным в смертельной аварии, сообщает СК РФ.

19 марта 2018 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь мужчина за рулем служебного автомобиля превысил скорость. Машину занесло, в результате она столкнулась с другим автомобилем, который двигался по встречной полосе. На месте ДТП погибла водитель встречной машины — 31-летняя беременная женщина. Тяжкий вред здоровью получили пассажиры, которые ехали вместе с ней, — 30-летний мужчина и двухлетний ребенок. Экс-начальника управления спецсвязи по Пермскому краю приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее в результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Пермском крае один человек погиб, двое пострадали.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров