Адвокат сообщил об отсутствии следов наркотиков на руках и в организме Голунова

Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что пробы на наркотики, которые были взяты у журналиста Ивана Голунова в день задержания, оказались отрицательными.



Адвокат уточнил, что на смывах с ладоней рук и на ногтях корреспондента эксперты не нашли следов наркотических веществ. Из этого следует, что в день задержания Голунов не брал в руки наркотики, передает РБК.



Кроме того, по словам Джулая, запрещенные вещества не были обнаружены и в моче журналиста.



Ранее главный нарколог России Евгений Брюн сообщил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотических средств в биологических следах Ивана Голунова.



Напомним, что Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

