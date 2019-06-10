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Адвокат сообщил об отсутствии следов наркотиков на руках и в организме Голунова

11:30, 10.06.2019
Адвокат сообщил об отсутствии следов наркотиков на руках и в организме Голунова
Фото: скриншот видео youtube.com

Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что пробы на наркотики, которые были взяты у журналиста Ивана Голунова в день задержания, оказались отрицательными.

Адвокат уточнил, что на смывах с ладоней рук и на ногтях корреспондента эксперты не нашли следов наркотических веществ. Из этого следует, что в день задержания Голунов не брал в руки наркотики, передает РБК.

Кроме того, по словам Джулая, запрещенные вещества не были обнаружены и в моче журналиста.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн сообщил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотических средств в биологических следах Ивана Голунова.

Напомним, что Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Происшествия
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