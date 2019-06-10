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Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» из-за отравления Бари Алибасова

14:11, 10.06.2019
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» из-за отравления Бари Алибасова
Фото: wikipedia.org

Роспотребнадзор проверит маркировку бутылок «Крота», сообщают «Известия».

На этикетке должны быть указаны все опасности от использования средства. 5 июня Бари Алибасов попал в больницу, случайно выпив средство для чистки труб. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники продюсера Бари Алибасова собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот» — ООО «АМС Медиа». Заниматься подготовкой иска будет супруга продюсера, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

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