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И. о. председателя правительства Астраханской области ушел в отставку

12:48, 10.06.2019
И. о. председателя правительства Астраханской области ушел в отставку
Фото: astrobl.ru

Исполняющий обязанности вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Расул Султанов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

«Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Временно исполняющим обязанности премьера регионального правительства назначен Виталий Шведов, который до этого был заместителем у Султанова и возглавлял министерство финансов Астраханской области.

Напомним, что 5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На его место был назначен Игорь Бабушкин, который ранее занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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