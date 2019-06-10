И. о. председателя правительства Астраханской области ушел в отставку

Исполняющий обязанности вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Расул Султанов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.



«Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».



Временно исполняющим обязанности премьера регионального правительства назначен Виталий Шведов, который до этого был заместителем у Султанова и возглавлял министерство финансов Астраханской области.



Напомним, что 5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На его место был назначен Игорь Бабушкин, который ранее занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

