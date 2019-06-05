Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Астраханской области». Документ размещен на официальном портале Кремля.
В тексте указа сообщается следующее:
1. Принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию.
2. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области.ОбществоВласть
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