МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и граде 11 июня
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 20 часов 10 июня до 23 часов 11 июня.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», 11 июня на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15—20 м/с. Кроме того, локально возможен град, сообщили в МЧС.
Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура днем — от +26°С до +31°С.
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