В Татарстане ожидается дождь, гроза, град и до +31°С

Сегодня, 10 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +10°С до +15°С. Максимальная температура днем — от +26°С до +31°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Накануне МЧС предупреждало жителей Татарстана о грозе с усилениями ветра и граде.