В Зеленодольске 11 июня спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» проекта 21631 торжественно спустят на воду 11 июня на Зеленодольском заводе имени Горького.

В торжественной церемонии примет участие глава региона Юнус-Бек Евкуров, вице- премьер правительства республики — постпред Ингушетии при президенте РФ Алихан Цечоев, а также генерал-лейтенанты Магомед Султыгов и Хаджибикар Укуров, передает «Интерфакс».

Как сказано в пресс-релизе Зеленодольского судостроительного завода, на торжественном спуске малого ракетного корабля ожидается присутствие представителей правительства РТ, администрации Зеленодольского района.



МРК «Ингушетия» — восьмой из серии малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»). Он заложен на Зеленодольском заводе имени Горького 29 августа 2014 года. Малые ракетные корабли проекта являются многоцелевыми кораблями класса «река-море». Корабли предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.



Ранее сообщалось, что построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» 10 июня войдет в состав ВМФ.

