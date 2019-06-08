Построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» 10 июня войдет в состав ВМФ — СМИ

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», который построен на Зеленодольском судостроительном заводе, будет введен в состав Военно-морского флота России 10 июня.

Источник ТАСС в кораблестроительной отрасли уточнил, что в этот день на корабле состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага, после чего он будет принят в состав Черноморского флота.



Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Они также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.



Ранее сообщалось, что АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов.

