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Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности губернаторов

09:56, 10.06.2019
Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности губернаторов
Фото: kremlin.ru

Критерием оценки эффективности губернаторов могло бы стать привлечение на современных платформах инвесторов в регионы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».

По ее словам, оценивать руководителей субъектов РФ необходимо каждый год, чтобы они повышали эффективность своей работы.

«Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом», — подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что основную оценку деятельности губернаторов должно ставить население на выборах.

Напомним, ранее Матвиенко заявила, что работает «без оглядки на гендерные факторы».

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