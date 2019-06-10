Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности губернаторов
Критерием оценки эффективности губернаторов могло бы стать привлечение на современных платформах инвесторов в регионы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».
По ее словам, оценивать руководителей субъектов РФ необходимо каждый год, чтобы они повышали эффективность своей работы.
«Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом», — подчеркнула Матвиенко.
Председатель Совфеда добавила, что основную оценку деятельности губернаторов должно ставить население на выборах.
Напомним, ранее Матвиенко заявила, что работает «без оглядки на гендерные факторы».ОбществоВласть
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