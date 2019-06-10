Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, такие данные зафиксированы по итогам 2017 года (данных за 2018 год еще нет). Вице премьер отметила, что разница составляет 14,5% ВВП.



По словам Голиковой, часть этих денег — недоуплаченные налоги, другая часть — выпавшие расходы внебюджетных фондов — Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования.



«Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей» — рассказала Голикова в интервью «Известиям».

Вице-премьер напомнила, что в целях вывода «серых» доходов из тени в четырех российских регионах, в том числе в Татарстане, проходит эксперимент по регистрации самозанятых.

Также Голикова сообщила, что число бедных жителей России снизилось на 12,9% или 400 тысяч человек.

