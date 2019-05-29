Роскачество обнаружило в фарше антибиотики и листерии

Исследование Роскачества показало, что в фарше популярных торговых марок могут встречаться антибиотики и бактерии, взывающие листреиоз. При этом специалисты не обнаружили в продукции пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды.

Для исследования специалисты отобрали 17 наиболее популярных торговых марок фарша «Домашний» из свинины и говядины, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о продукции, произведенной в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Великого Новгорода. Цена за 1 кг готового фарша «Домашний» на момент закупки составляла от 200 до 430 рублей за кг. Фарш проверили на соответствие по 68 показателям качества и безопасности.

«По результатам исследований, только один фарш «Домашний» сможет претендовать на российский знак качества — это торговая марка «Хороший вкус» из Свердловской области», — заявили в ведомстве.

Также в Роскачестве отметили, что торговая марка «Самсон» продает фарш в упаковке с заявленным весом в 400 г при фактическом весе в 380 г.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что за 2018 год в РФ было изъято около 400 тонн некачественного мяса и мясной продукции.



