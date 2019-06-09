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Эльмир Набиуллин может перейти в грозненский «Ахмат»

19:48, 09.06.2019
Эльмир Набиуллин может перейти в грозненский «Ахмат»
Фото: "Реальное время"

Защитник петербургского «Зенита» и воспитанник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин может перебраться в грозненский «Ахмат» на правах аренды. Об этом сообщает СЭ.

В издании связывают это с тем, что у левого защитника «Ахмата» — Милада Мохаммади истёк срок контракта, и Набиуллин должен занять вакантную позицию.

Напомним, что Эльмир Набиуллин перешел из «Рубина» в «Зенит» в феврале 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан ещё на три года. В прошедшем сезоне защитник провел 11 матчей в составе «Зенита».

СпортФутбол Татарстан
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