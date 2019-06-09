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Казань в 2020 году примет Международную студвесну

17:27, 09.06.2019
Казань в 2020 году примет Международную студвесну
Фото: kzn.ru

Казань примет в следующем году международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС — 2020». Об этом стало известно на закрытии III Международной студенческой весны, которая накануне завершилась в Ставрополе.

Кроме того, стали известны города, которые примут финалы Российской и Международной студенческой весны 2020. Как рассказал председатель Международной студенческой весны Павел Красноруцкий, финал фестиваля пройдет в Ростове-на-Дону и Иркутске, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что в 2016 году Казань принимала Российскую студенческую весну. Тогда в столицу Татарстана приехали свыше 3 тысяч человек из более чем 70 регионов страны.

Общество Татарстан
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