Казань в 2020 году примет Международную студвесну

Казань примет в следующем году международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС — 2020». Об этом стало известно на закрытии III Международной студенческой весны, которая накануне завершилась в Ставрополе.

Кроме того, стали известны города, которые примут финалы Российской и Международной студенческой весны 2020. Как рассказал председатель Международной студенческой весны Павел Красноруцкий, финал фестиваля пройдет в Ростове-на-Дону и Иркутске, сообщается на сайте мэрии Казани.



Напомним, что в 2016 году Казань принимала Российскую студенческую весну. Тогда в столицу Татарстана приехали свыше 3 тысяч человек из более чем 70 регионов страны.

