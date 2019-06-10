Иран представил новую систему ПВО

Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15».

По информации Tasnim, церемония состоялась в Тегеране. Новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами «Сайад-3».



Министр обороны Ирана Амир Хатами рассказал, что новая система ПВО способна обнаруживать военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Также он отметил мобильность системы. По словам министра обороны Ирана, военнослужащим нужно менее 5 минут, чтобы подготовить ПВО к поражению целей.

Ранее Минобороны России сообщило о запуске производства зенитной системы С-350 «Витязь».

