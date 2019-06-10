Иран представил новую систему ПВО
Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15».
По информации Tasnim, церемония состоялась в Тегеране. Новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами «Сайад-3».
Министр обороны Ирана Амир Хатами рассказал, что новая система ПВО способна обнаруживать военные самолеты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров.
Также он отметил мобильность системы. По словам министра обороны Ирана, военнослужащим нужно менее 5 минут, чтобы подготовить ПВО к поражению целей.
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