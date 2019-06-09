МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с усилениями ветра и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 00 до 20 часов 10 июня.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 10 июня местами на территории Республики Татарстан ожидаются гроза с кратковременными усилениями ветра порывами до 15—20 м/с ( в Казани днем и вечером), локально возможен град, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха днем — от +22°С до +27°С.

