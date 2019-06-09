Петр Ян победил решением судей в поединке с Джимми Риверой

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян признан победителем в бою с Джимми Риверой на турнире UFC 238. Поединок продолжался все три раунда, судьи присудили победу россиянину.

Бой проходил в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Он вошел в основной кард турнира.

Главным боем вечера станет поединок между американцем Генри Сехудо и бразильцем Марлоном Мораесом за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.

На счету 26-летнего россиянина теперь 15 побед при 1 поражении в ММА. Он провел пятый бой в UFC и одержал пятую победу. В активе 29-летнего Риверы 22 победы и 4 поражения в ММА.