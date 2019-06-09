Дизайнеры представили рендеры Lada Priora Sport

Дизайнеры представили, как бы могла выглядеть спортивная версия одной из самых популярных моделей от Lada. Рендерные изображения мифического автомобиля Lada Priora Sport опубликовал портал «Колеса.ру».

Прежде всего эксперты предложили увеличить задние арки и облегчить корму, доставшуюся «Приоре» в наследство от ВАЗ-2110.

Модель получила новый обвес с широкими воздухозаборниками впереди и стилизованным диффузором сзади. Дизайнеры пересмотрели радиаторную решетку, изменили стандартную хромированную окантовку на черную, добавили широкие накладки на пороги, пару «дерзких» выхлопных патрубков, спойлер со стоп-сигналом и оригинальные литые диски.

Изображение: kolesa.ru

1,6-литровый 106-сильный атмосферный мотор для спортивной LADA Priora предложили заменить на 1,8-литровый двигатель с 145-сильной отдачей — такой же, как у Vesta Sport.