МВД: лидерами по числу иностранных высококвалифицированных специалистов стали Турция и Китай

Турция и Китай обогнали страны Европы по количеству высококвалифицированных специалистов, приезжающих в Россию. Глава управления по организации разрешительно-визовой работы МВД Кирилл Адзинов отметил, что Россия надеется, что Европа вернется к энергичному обмену специалистами.

«Мы не можем сказать, что люди уезжают. К сожалению или к счастью, эта ниша заполняется, не бывает пустоты, и к нам едут высококвалифицированные специалисты из других государств», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Адзинов указал, что в России постоянно находятся порядка 10 млн иностранцев. «Легально из них работают порядка 2,5 миллиона человек — в разных статусах», — указал представитель МВД.