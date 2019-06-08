Кудрин отказался от предложения Орешкина войти в общественный совет Росстата

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от предложения главы Минэкономразвития Максима Орешкина войти в состав общественного совета при Росстате. Об этом Кудрин сообщил на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной открытости данных.



«Я как руководитель ведомства, которое управляет аудитом Росстата, — здесь у меня конфликт интересов, я не смогу в общественный совет», — цитирует Кудрина «Интерфакс».



Ранее Алексей Кудрин на ПМЭФ рассказал, что бороться с коррупцией в России необходимо за счет внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти. Также глава Счетной палаты назвал три шага для достижения этого.

