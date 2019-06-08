Мюллер скрыл связь одного из фигурантов «российского дела» с Госдепом США — СМИ
В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы утверждается, что один из фигурантов расследования — гражданин РФ и Украины Константин Килимник был связан с российскими спецслужбами.
Как сообщает The Hill, в докладе Мюллер не упомянул, что Килимник в течение нескольких лет был информатором Госдепа США.
По данным издания, он якобы предоставлял американскому ведомству информацию по темам, касающимся России и Украины.
The Hill пишет, что в связи с этим «точность выводов Мюллера по российскому делу может подвергнуться подробному разбору».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России. В конце мая Мюллер подал в отставку.
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