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Мюллер скрыл связь одного из фигурантов «российского дела» с Госдепом США — СМИ

17:56, 08.06.2019
Мюллер скрыл связь одного из фигурантов «российского дела» с Госдепом США — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы утверждается, что один из фигурантов расследования — гражданин РФ и Украины Константин Килимник был связан с российскими спецслужбами.

Как сообщает The Hill, в докладе Мюллер не упомянул, что Килимник в течение нескольких лет был информатором Госдепа США.

По данным издания, он якобы предоставлял американскому ведомству информацию по темам, касающимся России и Украины.

The Hill пишет, что в связи с этим «точность выводов Мюллера по российскому делу может подвергнуться подробному разбору».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России. В конце мая Мюллер подал в отставку.

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