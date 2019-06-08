Орешкин рассказал о планах России и Китая удвоить товарооборот
Министр экономического развития России Максим Орешкин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют увеличить товарооборот в два раза — до $200 млрд.
По словам Орешкина, у России и Китая уже «качественно иной уровень экономических взаимоотношений». Министр отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил $108 млрд.
Глава Минэкономразвития РФ также сообщил, что Россия и Китай будут отрабатывать взаимодействие «по каждой отрасли, начиная от энергетики до сферы новых технологий», передает RT.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заниматься созданием лунной базы.
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