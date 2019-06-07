Рогозин предложил Китаю вместе создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заниматься созданием лунной базы. Об этом Рогозин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.



«Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе» — сказал Рогозин, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У.



Кроме того, глава «Роскосмоса» предложил Китаю создать единую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году. Перед этим планируется создать дубликаты автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27» для исследования района развертывания лунной базы.

