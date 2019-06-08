Задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в больницу

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пояснил «Интерфаксу», что Голунова повезли в больницу для медицинского обследования.

«Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания», — отметил Венедиктов.

В полиции подтвердили, что Голунов был отправлен в больницу.

Врачи в ходе обследования обнаружили у журналиста гематому затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10—11 ребер, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга.



Сегодня суд должен выбрать меру пресечения задержанному накануне журналисту Ивану Голунову. Ему предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. В полиции заявили, что информация о том, что при задержании сотрудники полиции якобы избили подозреваемого, не соответствует действительности.

