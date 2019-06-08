Чиков: журналисту «Медузы» предъявлено обвинение в сбыте наркотиков

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в сбыте наркотиков.

«Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, сто журналист почувствовал недомогание в отделе полиции. Однако правозащитник уверяет, что следователи не пустили к Голунову врачей скорой помощи.

Напомним, что сегодня суд должен выбрать меру пресечения задержанному накануне журналисту Ивану Голунову. Полиция утверждает, что он причастен к распространению наркотиков. Однако коллеги журналиста считают, что это акция, за которой стоит кто-то из героев его публикаций.