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Чиков: журналисту «Медузы» предъявлено обвинение в сбыте наркотиков

12:49, 08.06.2019
Чиков: журналисту «Медузы» предъявлено обвинение в сбыте наркотиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в сбыте наркотиков.

«Иван Голунов привлечен в качестве обвиняемого — покушение на сбыт», — написал Чиков в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, сто журналист почувствовал недомогание в отделе полиции. Однако правозащитник уверяет, что следователи не пустили к Голунову врачей скорой помощи.

Напомним, что сегодня суд должен выбрать меру пресечения задержанному накануне журналисту Ивану Голунову. Полиция утверждает, что он причастен к распространению наркотиков. Однако коллеги журналиста считают, что это акция, за которой стоит кто-то из героев его публикаций.

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