В Казани с 8 до 9 июня будет закрыто движение по улице Волкова

В Казани с 8 до 9 июня будет недоступно движение по улице Волкова.

Ограничение будет действовать с 20.00 8 июня до 23.00 9 июня. Улица Волкова будет перекрыта на участке от улицы Айвазовского до улицы Курашова.

Движение будет закрыто в связи с проведением дорожных работ, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Казани с 1 августа частично закроют для движения улицу Литвинова. Кроме того, в жилом массиве «Голубое озеро» закроют улицу Центральная и проезд от улицы Центральная до улицы Новая. Ограничения будут действовать до 15 сентября, они связаны с ремонтом дорог.

