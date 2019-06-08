Министр спорта Татарстана: завод «Заряд» может делать лыжи, но на рынке — конкуренция

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов допустил «концептуальную возможность» производства лыж на заводе «Заряд», выпускающем клюшки. Он заметил, что рынок лыж большой, но более конкурентный.

«Из этих композитов можно делать и лыжи. Мы тоже об этом говорили. Рынок достаточно большой, активный, но есть конкуренция с иностранными производителями», — приводит слова министра «Татар-информ».

Леонов отметил, что производство уже имеет исходники и потребует только дополнительного оборудования.

По оценке Минпромторга РФ, в России оборот рынка спортивной индустрии составляет примерно 10 млрд долларов в год, но российских товаров и услуг на нем всего 10%, добавил чиновник.

«Как пилотный проект, базовую точку можно рассмотреть наш промышленный кластер. Тем более что в Казани создали спортивный инвестиционный кластер. Мы сейчас дискутируем, потому что, к сожалению, технологии сейчас отдельно, спортсмены отдельно, промышленники отдельно. Мы пытаемся собрать всех на одной площадке. Будет создана дорожная карта, чтобы был на выходе какой-то результат», — резюмировал Владимир Леонов.