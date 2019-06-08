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Министр спорта Татарстана: завод «Заряд» может делать лыжи, но на рынке — конкуренция

11:56, 08.06.2019
Министр спорта Татарстана: завод «Заряд» может делать лыжи, но на рынке — конкуренция
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов допустил «концептуальную возможность» производства лыж на заводе «Заряд», выпускающем клюшки. Он заметил, что рынок лыж большой, но более конкурентный.

«Из этих композитов можно делать и лыжи. Мы тоже об этом говорили. Рынок достаточно большой, активный, но есть конкуренция с иностранными производителями», — приводит слова министра «Татар-информ».

Леонов отметил, что производство уже имеет исходники и потребует только дополнительного оборудования.

По оценке Минпромторга РФ, в России оборот рынка спортивной индустрии составляет примерно 10 млрд долларов в год, но российских товаров и услуг на нем всего 10%, добавил чиновник.

«Как пилотный проект, базовую точку можно рассмотреть наш промышленный кластер. Тем более что в Казани создали спортивный инвестиционный кластер. Мы сейчас дискутируем, потому что, к сожалению, технологии сейчас отдельно, спортсмены отдельно, промышленники отдельно. Мы пытаемся собрать всех на одной площадке. Будет создана дорожная карта, чтобы был на выходе какой-то результат», — резюмировал Владимир Леонов.

СпортПромышленность Татарстан
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