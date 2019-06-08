Вице-премьер Борисов: технических претензий к Sukhoi Superjet 100 нет

Замглавы российского правительства Юрий Борисов заявил, что на сегодня нет подтверждения технических неисправностей в авиакатастрофе, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево.

«По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — заявил вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Борисов подчеркнул, что вешать вину на пилотов он тоже не хочет, передает ТАСС. Чиновник считает, что авария произошла из-за совокупности факторов.

«Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может», — добавил Борисов.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. По разным версиям причиной аварии стали конструктивные недостатки самолета, либо ошибка пилотов. МАК представил полную реконструкцию полета самолета SSJ 100.





