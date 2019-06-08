Вице-премьер Борисов: технических претензий к Sukhoi Superjet 100 нет
Замглавы российского правительства Юрий Борисов заявил, что на сегодня нет подтверждения технических неисправностей в авиакатастрофе, произошедшей 5 мая в аэропорту Шереметьево.
«По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — заявил вице-премьер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
При этом Борисов подчеркнул, что вешать вину на пилотов он тоже не хочет, передает ТАСС. Чиновник считает, что авария произошла из-за совокупности факторов.
«Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может», — добавил Борисов.
Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. По разным версиям причиной аварии стали конструктивные недостатки самолета, либо ошибка пилотов. МАК представил полную реконструкцию полета самолета SSJ 100.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым