Глава Минэкономразвития РФ выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в банковской сфере должно быть больше частного бизнеса. Такое мнение он выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы считаем, что банковская сфера — это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала» — сказал Орешкин, отметив, что в последние годы в России происходит большое огосударствление в банковском секторе.

По словам главы Минэкономразвития, ведомство рассмотрит идею Минфина ввести запрет не на любые покупки госбанками частных кредитных организаций, а только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, передает РБК.



Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил изменить законодательство и ввести ограничение для ЦБ на владение санируемыми банками.

