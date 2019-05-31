Глава ВТБ предложил ограничить для ЦБ срок владения санируемыми банками

Президент ВТБ Андрей Костин предложил изменить законодательство и ввести ограничение для ЦБ на владение санируемыми банками. По его мнению, необходимо установить срок в 5—7 лет, в течение которых регулятор может владеть акциями кредитных организаций.

«За два года наши приобретения составили 450 млрд рублей, а Центральный банк накупил или забрал банков на 6,5 трлн рублей», — приводят слова Костина «Ведомости».

Предложение глава ВТБ озвучил на съезде Ассоциации банков России. Оно стало ответом на проект, который предусматривает запрет для государственных банков на приобретение других банков.

Ранее Костин выступил за ослабление банковского регулирования в России. Он отметил, что в США банки находятся в более выгодных условиях.

