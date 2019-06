В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России

Пресс-служба Военно-морских сил США опубликовала видео инцидента с участием боевых кораблей США и России.

На кадрах видны опасные маневры американского крейсера Chancellorsville в непосредственной близости от российского корабля «Адмирал Виноградов».



BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS