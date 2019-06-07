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В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России

19:10, 07.06.2019
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России
Фото: скриншот

Пресс-служба Военно-морских сил США опубликовала видео инцидента с участием боевых кораблей США и России.

На кадрах видны опасные маневры американского крейсера Chancellorsville в непосредственной близости от российского корабля «Адмирал Виноградов».

Напомним, пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что сегодня утром в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville подрезал российский корабль «Адмирал Виноградов». В свою очередь Военно-морские силы США назвали «небезопасными» действия российского судна, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер.

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