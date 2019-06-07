В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России
Пресс-служба Военно-морских сил США опубликовала видео инцидента с участием боевых кораблей США и России.
На кадрах видны опасные маневры американского крейсера Chancellorsville в непосредственной близости от российского корабля «Адмирал Виноградов».
BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS— U.S. Navy (@USNavy) June 7, 2019
Напомним, пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что сегодня утром в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville подрезал российский корабль «Адмирал Виноградов». В свою очередь Военно-морские силы США назвали «небезопасными» действия российского судна, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер.
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