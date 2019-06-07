США обвинили Россию в опасном сближении кораблей
Военно-морские силы США назвали «небезопасными» действия российского военного корабля «Адмирал Виноградов», с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер Chancellorsville.
В заявлении Седьмого флота указывается, что российское судно приблизилось к американскому крейсеру на расстоянии 50—100 футов (15—30 метров).
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что сегодня утром в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville подрезал российский корабль «Адмирал Виноградов».Происшествия
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