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Происшествия

США обвинили Россию в опасном сближении кораблей

14:59, 07.06.2019
США обвинили Россию в опасном сближении кораблей
Фото: en.wikipedia.org

Военно-морские силы США назвали «небезопасными» действия российского военного корабля «Адмирал Виноградов», с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер Chancellorsville.

В заявлении Седьмого флота указывается, что российское судно приблизилось к американскому крейсеру на расстоянии 50—100 футов (15—30 метров).

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что сегодня утром в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville подрезал российский корабль «Адмирал Виноградов».

Происшествия
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