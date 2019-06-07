ТАИФ и General Electric проработали возможности дальнейшего сотрудничества

Группа компаний ТАИФ на площадке Петербургского экономического форума встретилась с делегацией американской компании General Electric. В ходе встречи стороны договорились проработать возможности дальнейшего развития сотрудничества в ключевых для Татарстана отраслях. В частности, компании обсудили перспективы применения технологий в области нефтехимии и нефтепереработки, затронули ряд вопросов, касающихся потенциального участия GE в проектах электроэнергетики — модернизации электростанций в рамках программы ДПМ-2 и дальнейшего применения уже успешно зарекомендовавшей себя в регионе газотурбинной технологии Н-класса.

— Мы очень высоко ценим сотрудничество с компанией «ТАИФ» — нашим стратегическим партнером в регионе, позволившее к сегодняшнему дню успешно реализовать ряд важнейших для Республики Татарстан проектов в энергетике, нефтегазовой сфере и здравоохранении. Наиболее значимым результатом высокотехнологичного партнерства стал запуск в 2017 году на Казанской ТЭЦ-3 энергоблока на базе газотурбинной технологии GE Н-класса — наиболее эффективной на сегодняшний день в мире, — сообщил «Реальному времени» вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России/СНГ Рон Поллетт.

Он также добавил, что в области здравоохранения стороны обсудили варианты расширения сотрудничества, направленного на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения Татарстана. Этому способствовали намеченные ТАИФом проекты по строительству медицинских центров в Нижнекамске и Казани.

— На каждой встрече с руководством Группы ТАИФ мы рады констатировать прогресс в наших отношениях, а также большой потенциал развития. GE обладает широким спектром технологий и компетенций и готова продолжать активную работу с партнерами в Татарстане в реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, повышение эффективности предприятий республики и улучшение качества жизни людей, — сказал Поллетт.