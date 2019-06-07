Майкл Калви не приедет на Петербургский международный экономический форум

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом, сообщил своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из адвокатов Калви Дмитрия Савочкина, инвестор надеялся, что сможет посетить форум, так как был его постоянным участником. Калви также выразил благодарность бизнес-сообществу «за невероятную солидарность и поддержку».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть Майкла Калви на ПМЭФ. Основателя Baring Vostok пригласил выступить на форуме глава AmCham (директор Американской торговой палаты в России) Алексис Родзянко.



Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом. Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».