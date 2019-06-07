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На строительство участка Большого Казанского кольца выделили 2,3 млрд рублей

15:21, 07.06.2019
На строительство участка Большого Казанского кольца выделили 2,3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на строительство участка Большого Казанского кольца. Стоимость контракта составит более 2,3 млрд рублей. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана.

Победитель конкурса должен будет построить участок БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Его длина составляет 800 метров. Приступить к строительству планируется 15 июля, завершить — в ноябре 2020 года.

Напомним, в исполкоме Казани заявили, что стоимость строительства Большого Казанского кольца (БКК) оценивается в 1,2—1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти города выкупят 66 земельных участков и размещенные на них объекты недвижимости для строительства кольца.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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