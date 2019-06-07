На строительство участка Большого Казанского кольца выделили 2,3 млрд рублей

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на строительство участка Большого Казанского кольца. Стоимость контракта составит более 2,3 млрд рублей. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета и бюджета Татарстана.

Победитель конкурса должен будет построить участок БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. Его длина составляет 800 метров. Приступить к строительству планируется 15 июля, завершить — в ноябре 2020 года.

Напомним, в исполкоме Казани заявили, что стоимость строительства Большого Казанского кольца (БКК) оценивается в 1,2—1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти города выкупят 66 земельных участков и размещенные на них объекты недвижимости для строительства кольца.