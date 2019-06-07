Путин о «Северном потоке — 2»: «Кто туда насильно притащит? Партнеры заинтересованы в реализации»

Президент РФ Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ высказался о «Северном потоке — 2».

— Проект полностью отвечает национальным интересам Европы и России. Кто туда насильно притащит? Партнеры заинтересованы в реализации. Но это не соответствует логике, кто в рамках существующей модели привык к исключительности и вседозволенности. Проект бесконечно пытаются торпедировать, — считает Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

