В июле начнется строительство мусоросжигательного завода под Казанью

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью начнется в июле. Об этом заявил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в рамках Петербургского международного экономического форума.

На данный момент, по его словам, проводится работа с получением разрешительных документов и утверждением госэкспертиз. Также компания ищет генподрядчика и основных партнеров реализации проекта. Сумма инвестиций составит 28 млрд рублей, пишет «Татар-информ».

Ранее в апреле Росприроднадзор одобрил строительство МСЗ в Татарстане. В мае ГИСУ РТ разместило закупку на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории МСЗ в Осиново Зеленодольского района РТ за 11 млн рублей.

