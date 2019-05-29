Новости экономики

14:10 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Проект планировки территории МСЗ в Осиново обойдется почти в 11 млн рублей

13:22, 29.05.2019
Проект планировки территории МСЗ в Осиново обойдется почти в 11 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИСУ РТ разместило закупку на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории МСЗ в Осиново. Заявка размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Дата окончания подачи заявок — 21 июня. Максимальная цена контракта — 10 млн 978 тысяч 790 рублей. Источник средств — бюджет Татарстана.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООС «Принцип» и обязал ООО «АГК-2» предоставить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. Об этом «Реальному времени» сообщила активистка движения против строительства МСЗ в Казани Вера Керпель.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров