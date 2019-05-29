Проект планировки территории МСЗ в Осиново обойдется почти в 11 млн рублей
ГИСУ РТ разместило закупку на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории МСЗ в Осиново. Заявка размещена в единой информационной системе в сфере закупок.
Дата окончания подачи заявок — 21 июня. Максимальная цена контракта — 10 млн 978 тысяч 790 рублей. Источник средств — бюджет Татарстана.
Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООС «Принцип» и обязал ООО «АГК-2» предоставить проектную документацию для проведения общественной экологической экспертизы. Об этом «Реальному времени» сообщила активистка движения против строительства МСЗ в Казани Вера Керпель.
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