Рынок ипотечных облигаций в России к 2021 году превысит 1 трлн рублей
Руководство института развития «Дом.РФ» и Газпромбанка подписали в рамках ПМЭФ меморандум о сотрудничестве, согласно которому планируется выпуск обеспеченных ипотекой облигаций, сообщает РБК.
В 2020—2021 годах стороны намерены выпустить таких ценных бумаг на 350 млрд рублей. Таким образом, общий объем рынка ипотечных облигаций должен к 2021 году превысить 1 трлн рублей, достигнув показателя 1,15 трлн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что министерство финансов России планирует допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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