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Рынок ипотечных облигаций в России к 2021 году превысит 1 трлн рублей

13:24, 07.06.2019
Рынок ипотечных облигаций в России к 2021 году превысит 1 трлн рублей
Фото: pixabay.com

Руководство института развития «Дом.РФ» и Газпромбанка подписали в рамках ПМЭФ меморандум о сотрудничестве, согласно которому планируется выпуск обеспеченных ипотекой облигаций, сообщает РБК.

В 2020—2021 годах стороны намерены выпустить таких ценных бумаг на 350 млрд рублей. Таким образом, общий объем рынка ипотечных облигаций должен к 2021 году превысить 1 трлн рублей, достигнув показателя 1,15 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство финансов России планирует допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

НедвижимостьЭкономикаОбществоВласть
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