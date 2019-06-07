«ВИМ-Авиа» не смогла продать на торгах 8 автомобилей

Конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявил, что первые открытые торги по продаже имущества признаны несостоявшимися. Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. На торги были выставлены 8 автомобилей. Например, среди них Mercedes-Benz E 200 4Matic 2016 года выпуска, Mitsubishi Outlander также 2016 года выпуска. Также на торгах были представлены грузопассажирские фургоны.

Напомним, ранее АО «Международный аэропорт «Пермь» предъявило требование к ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на 214 тыс. рублей.

Основанием стала задолженность по стандартному соглашению о наземном обслуживании от 1 апреля 2016 года на 207,5 тыс. рублей и судебные расходы на 7,1 тыс. рублей.