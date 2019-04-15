Аэропорт Перми потребовал с «ВИМ-Авиа» более 200 тыс. рублей за обслуживание

АО «Международный аэропорт «Пермь» предъявило требование к ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на 214 тыс. рублей.

Основанием стала задолженность по стандартному соглашению о наземном обслуживании от 1 апреля 2016 года на 207,5 тыс. рублей и судебные расходы на 7,1 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что в январе 2019 года суд продлил процедуру банкротства перевозчика. Следующее заседание назначено на июль.

Федеральная авиакомпания была зарегистрирована в Татарстане (Богатые Сабы). Проблемы перевозчика начались еще в 2017 году, однако банкротом она была объявлена только в сентябре 2018-го.