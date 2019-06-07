ММК построит в Самарской области логистический центр за 1,2 млрд рублей

Правительство Самарской области и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о строительстве логистического центра в регионе. Проект оценивается в 1,2 млрд рублей.

Строительство центра планируется начать в конце 2019 года, сообщает пресс-служба областного правительства. Оно должно быть завершено в 2021 году.

«Уверен, что проект по созданию логистического центра на территории Самарской области станет успешным как для Магнитогорского металлургического комбината, так и для региона», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Гендиректор ММК отметил, что проект станет ключевым и важнейшим шагом в развитии взаимоотношений, в частности между ММК и АвтоВАЗом.

Единовременно логоцентр сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции.