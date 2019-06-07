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ТАИФ и «Иокогава Электрик СНГ» подписали соглашение о сотрудничестве

11:23, 07.06.2019 Сюжет:  Группа компаний «ТАИФ» – история, деятельность, партнеры
ТАИФ и «Иокогава Электрик СНГ» подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Евгения Большагина

В рамках Петербургского международного экономического форума, компании «ТАИФ» и ООО «Иокогава Электрик СНГ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан заместителем генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ», председателем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Русланом Шигабутдиновым и генеральным директором ООО «Иокогава Электрик СНГ» Владимиром Савельевым.

На церемонии подписания присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель совета директоров «Иокогава Электрик Корпорэйшн» Такаси Нисидзима.

В документе, подписанном компаниями, обозначены основные направления совместной работы, зафиксированы цены на стандартное типовое оборудование производства корпорации Yokogawa с учетом скидок для предприятий Группы ТАИФ. Подписание соглашения стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний «ТАИФ» и «Иокогава Электрик Корпорэйшн».

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