ТАИФ и «Иокогава Электрик СНГ» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Евгения Большагина

В рамках Петербургского международного экономического форума, компании «ТАИФ» и ООО «Иокогава Электрик СНГ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан заместителем генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям АО «ТАИФ», председателем Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» Русланом Шигабутдиновым и генеральным директором ООО «Иокогава Электрик СНГ» Владимиром Савельевым.

На церемонии подписания присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель совета директоров «Иокогава Электрик Корпорэйшн» Такаси Нисидзима.

В документе, подписанном компаниями, обозначены основные направления совместной работы, зафиксированы цены на стандартное типовое оборудование производства корпорации Yokogawa с учетом скидок для предприятий Группы ТАИФ. Подписание соглашения стало продолжением многолетнего сотрудничества компаний «ТАИФ» и «Иокогава Электрик Корпорэйшн».