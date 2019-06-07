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Сбербанк отчитался об увеличении чистой прибыли на 12,3%

10:37, 07.06.2019
Сбербанк отчитался об увеличении чистой прибыли на 12,3%
Фото: wikimedia.org

По итогам января — мая 2019 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, чистая прибыль выросла до 369,1 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале Сбербанка.

В мае чистая прибыль банка составила 75,7 млрд рублей. Это на 13,6% больше, чем в мае 2018 года. Объем просроченной задолженности в мае вырос на 24,9 млрд рублей. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах составляет 2,26%, что значительно ниже среднего уровня по остальным российским банкам.

Напомним, ранее президент РТ в рамках ПМЭФ подписал соглашение со Сбербанком.

ЭкономикаБанки
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